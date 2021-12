Come si è arrivati alla liberazione di Patrick Zaki (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il pressing italiano, la cooperazione internazionale, la minaccia statunitense di congelare 200 milioni di dollari destinati all’Egitto. Una vera e propria macchina politica quella che si è mobilitata e coordinata per arrivare alla scarcerazione di Patrick Zaki, avvenuta finalmente ieri dopo 22 mesi di prigionia in attesa del processo che si terrà il prossimo febbraio. L’asse Italia-Usa dietro la scarcerazione di Patrick Zaki Nell’aula di tribunale in cui si discuteva il caso dello studente egiziano dell’Università di Bologna, oltre ai diplomatici italiani, europei e canadesi – riporta un retroscena di Repubblica – per la prima volta c’era un inviato americano. La sua presenza lì era giustificata dalla linea di Joe Biden, che fin dal suo insediamento aveva sollevato il tema dei diritti ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il pressing italiano, la cooperazione internazionale, la minaccia statunitense di congelare 200 milioni di dollari destinati all’Egitto. Una vera e propria macchina politica quella che si è mobilitata e coordinata per arrivarescarcerazione di, avvenuta finalmente ieri dopo 22 mesi di prigionia in attesa del processo che si terrà il prossimo febbraio. L’asse Italia-Usa dietro la scarcerazione diNell’aula di tribunale in cui si discuteva il caso dello studente egiziano dell’Università di Bologna, oltre ai diplomatici italiani, europei e canadesi – riporta un retroscena di Repubblica – per la prima volta c’era un inviato americano. La sua presenza lì era giustificata dlinea di Joe Biden, che fin dal suo insediamento aveva sollevato il tema dei diritti ...

Advertising

albealias : RT @christian_fsi: Detto ciò, mi domando: perché questi #pagliacci entrano in reparti blindati come le TI covid per foto e servizi da prima… - tiziana_lisa : RT @nonexpedit: Come siamo arrivati a questo punto? C'è stata una marcia su Roma? Forse l'esercito di notte ha occupato i centri del potere… - neXtquotidiano : I retroscena e il ruolo degli Usa Come si è arrivati alla liberazione di Patrick #Zaki - marialetiziama9 : RT @nonexpedit: Come siamo arrivati a questo punto? C'è stata una marcia su Roma? Forse l'esercito di notte ha occupato i centri del potere… - PaoloScorpio : RT @nonexpedit: Come siamo arrivati a questo punto? C'è stata una marcia su Roma? Forse l'esercito di notte ha occupato i centri del potere… -

Ultime Notizie dalla rete : Come arrivati La politica italiana e il tavolo per il gioco delle tre carte - di Domenico Galbiati La notizia sull'arrivo dei mascalzoni si diffonde per l'intera piazza ed è come se un lupo fosse ...Brianza che occupa la fascia mediana del territorio lombardo - non afferma mai che siano arrivati, ...

Vince la ragion di stato Roma (e l'Ue) ci saranno Basta leggere i dati arrivati proprio ieri da Reporter senza frontiere: più di un milione di uiguri ... Pechino dice che sono numeri esagerati, ma non è neppure questo che conta, il dilemma è come la ...

Visti e asseverazioni, come cambiano i bonus casa MutuiOnline.it La notizia sull'arrivo dei mascalzoni si diffonde per l'intera piazza ed èse un lupo fosse ...Brianza che occupa la fascia mediana del territorio lombardo - non afferma mai che siano, ...Basta leggere i datiproprio ieri da Reporter senza frontiere: più di un milione di uiguri ... Pechino dice che sono numeri esagerati, ma non è neppure questo che conta, il dilemma èla ...