Caso Khashoggi, la Francia rilascia il saudita arrestato: "Non è lui il membro del commando" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L'arresto è avvenuto sulla scorta di un mandato internazionale emesso dalle autorità turche nel 2018. L'Ambasciata saudita afferma che i colpevoli stanno già scontando la loro pena Leggi su rainews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L'arresto è avvenuto sulla scorta di un mandato internazionale emesso dalle autorità turche nel 2018. L'Ambasciataafferma che i colpevoli stanno già scontando la loro pena

Advertising

RaiNews : Il procuratore capo di Parigi ha detto che l'uomo non è quello che la Turchia sta cercando #Khashoggi - infoitestero : Caso Khashoggi, è stato arrestato uno dei sospettati per l’omicidio: è un’ex guardia reale saudita - saluti37 : Caso #JamalKhashoggi: il sospettato arrestato martedì sera a Roissy è un omonimo e sarà rilasciato - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Uomo arrestato a Parigi, Riad: non è legato al caso Khashoggi #riad - LiveAvanti : Check out this article: Caso Khashoggi: La Francia arresta uno dei sospetti assassini del giornalista e il mandante… -