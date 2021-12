Carlsen-Nepomniachtchi oggi | Mondiale scacchi 2021 | orario 8 dicembre | tv | programma | streaming

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Se già il recupero da 5-3 indietro per Ianpareva cosa dura, ora, sotto 6-3, sembra utopico. Ma il matchcontinua, e Magnusvuole completare quel che rimane per conquistare per la quinta volta consecutiva il titolo di Campione del Mondo. Il quadro psicologico appare ormai abbastanza chiaro: il russo è totalmente senza più alcuna chance di poter giocare in modo calmo. Non solo è obbligato a rischiare, ma si trova anche nella posizione di chi ha commesso due errori madornali in partite consecutive intervallate da un giorno di riposo. Sul fronte opposto, invece, il norvegese è più tranquillo che mai, avendo fatto quel che doveva per piegare la resistenza mentale dell’avversario: reggere alle sue offensive nelle prime cinque partite, vincere una sesta dal sapore di leggenda e di fatto spartiacque del ...

axb3,: ' Non la valuterei come schiacciante, ma come molto promettente '. Poco dopo, alla diciottesima, con il russo non alla scacchiera, ha sistemato il Cavallo in f6.