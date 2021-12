Atletica | calendario Europei cross 2021 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Glidi(corsa campestre) andranno in scena domenica 12 dicembre a Dublino (Irlanda). Si tratta dell’ultimo grande appuntamento dileggera per questa stagione: sui pratoni, in condizioni climatiche e meteo ancora tutte da definire, si assegneranno ben sette titoli continentali. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia proverà a essere grande protagonista soprattutto con Yeman Crippa tra i seniores (bronzo due anni fa) e con Nadia Battocletti tra le under 23 (ha vinto per due volte il titolo tra le under 20). Inle seguenti gare: seniores maschile e femminile, under 23 maschile e femminile, under 20 maschile e femminile, la staffetta mista. Tra le grandi stelle figurano i fratelli norvegesi Jakob e Filip Ingebrigtsen, lo spagnolo Adel Mechaal, il turco Aras Kaya. ...