Allegri, 10 su 10 agli ottavi: ma il primo posto… (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Allegri specialista ottavi, 10 su 10: non gli importa del primo posto? Per il tecnico bianconero non c'è grande differenza La Juventus stasera contro il Malmoe potrebbe cercare la prima posizione in classifica nel Girone di Champions League per evitare un urna difficile. Situazione non semplice per i bianconeri che a pari punti con i Blues sarebbero comunque dietro. Ad Allegri lo lega una statistica, lo riporta la Gazzetta dello Sport, dieci volte ha raggiunto gli ottavi e in nove volte lo ha fatto al secondo posto tra Milan e Juventus. Un dato importante, da tenere in considerazione. CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

