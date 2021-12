A tutto booster. Pfizer mette le ali alla campagna (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La cifra tonda apparirà con chiarezza nella giornata di domani, ma l’andamento è così nitido che si può dire già da ora: l’Italia sia appresta a tagliare il traguardo dei cento milioni di dosi somministrate da quando, meno di un anno fa, il prodotto anti Covid è arrivato sul nostro territorio, con i camion che - ricorderanno tutti le immagini - hanno attraversato l’Europa. Erano pochissime le dosi allora, sono cresciute nei mesi e alle 19 di oggi è stato tagliato il traguardo di 99.964.270 di somministrazioni. A spingere i numeri è la terza dose. La campagna sta funzionando al punto che negli ultimi giorni è stato superato il target di 400mila richiami al giorno fissato dal generale Figliuolo per il periodo dall?1 al 12 dicembre. Le inoculazioni aumentano, e il dato viene registrato, proprio nel giorno in cui Pfizer annuncia che il suo prodotto, se ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La cifra tonda apparirà con chiarezza nella giornata di domani, ma l’andamento è così nitido che si può dire già da ora: l’Italia sia appresta a tagliare il traguardo dei cento milioni di dosi somministrate da quando, meno di un anno fa, il prodotto anti Covid è arrivato sul nostro territorio, con i camion che - ricorderanno tutti le immagini - hanno attraversato l’Europa. Erano pochissime le dosi allora, sono cresciute nei mesi e alle 19 di oggi è stato tagliato il traguardo di 99.964.270 di somministrazioni. A spingere i numeri è la terza dose. Lasta funzionando al punto che negli ultimi giorni è stato superato il target di 400mila richiami al giorno fissato dal generale Figliuolo per il periodo dall?1 al 12 dicembre. Le inoculazioni aumentano, e il dato viene registrato, proprio nel giorno in cuiannuncia che il suo prodotto, se ...

