Volano insulti tra Travaglio e Mentana “Sei un No Vox” “Mi manca solo la lezione di Hannibal”

«Adesso mi mancano solo le lezioni di veganismo da Hannibal…(il serial killer cannibale ndr)». È quanto scrive su Facebook Enrico Mentana, direttore del TgLa7, replicando a tutte le "lezioncine" rivoltegli in questi giorni da colleghi giornalisti, a proposito della sua decisione di non ospitare voci No-Vax nelle sue trasmissioni, fra cui Mario Giordano e oggi Marco Travaglio con un editoriale sul 'Fatto quotidiano' intitolato appunto 'No Vox'. Travaglio tira in ballo Mentana e la Maggioni Travaglio se la prende con Enrico Mentana e Monica Maggioni, che hanno deciso di imbavagliare i No Vax e li chiama «No Vox». Con un'autocensura al 50%: da ospite fisso de La7, cita per nome solo lei, non lui.

