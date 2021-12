Traffico Roma del 07-12-2021 ore 16:30 (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione ancora grosse difficoltà di circolazione sul Raccordo Anulare nella zona sud-est sulla carreggiata esterna un incidente che ha coinvolto 5 veicoli in quello nel Traffico tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud incidente anche in carreggiata interna concludi dalla Cristina l’ardeatina nella zona nord del raccordo invece disagi per Traffico intenso in particolare dalla cassie e Settebagni e proseguendo tra Nomentana e la Tiburtina sulla tangenziale per un incidente avvenuto all’altezza di via delle Valli code aperti 24 verso lo stadio Olimpico è in carreggiata opposta tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria inizia Apri le ripercussioni sul tratto Urbano ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione ancora grosse difficoltà di circolazione sul Raccordo Anulare nella zona sud-est sulla carreggiata esterna un incidente che ha coinvolto 5 veicoli in quello neltra laFiumicino e la diramazioneSud incidente anche in carreggiata interna concludi dalla Cristina l’ardeatina nella zona nord del raccordo invece disagi perintenso in particolare dalla cassie e Settebagni e proseguendo tra Nomentana e la Tiburtina sulla tangenziale per un incidente avvenuto all’altezza di via delle Valli code aperti 24 verso lo stadio Olimpico è in carreggiata opposta tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria inizia Apri le ripercussioni sul tratto Urbano ...

