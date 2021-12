"Ti vendono a pezzi". Brumotti, minacce-choc davanti alle vittime della Uno Bianca: orrore a Striscia | Video (Di martedì 7 dicembre 2021) Vittorio Brumotti è tornato a documentare le principali piazze di spaccio sparse su tutto il territorio nazionale. Stavolta l'inviato di Striscia la Notizia si è recato a Bologna, più precisamente nel quartiere Pilastro, che è purtroppo famoso per la Banda della Uno Bianca e per la vendita incessante di droga, che avviene davvero a tutte le ore del giorno e della notte. “Lo abbiamo documentato - ha spiegato Brumotti mentre venivano mostrate le immagini - avviene h24 e sotto gli occhi di tutti. Diverse persone presidiano i portici dei palazzi, abbiamo seguito un pusher fino al luogo del deposito, che altro non è che una cassetta delle lettere, da cui tirano fuori grammi di cocaina. Qui c'è proprio un'organizzazione con turni di lavoro per vendere la droga - ha notato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Vittorioè tornato a documentare le principali piazze di spaccio sparse su tutto il territorio nazionale. Stavolta l'inviato dila Notizia si è recato a Bologna, più precisamente nel quartiere Pilastro, che è purtroppo famoso per la BandaUnoe per la vendita incessante di droga, che avviene davvero a tutte le ore del giorno enotte. “Lo abbiamo documentato - ha spiegatomentre venivano mostrate le immagini - avviene h24 e sotto gli occhi di tutti. Diverse persone presidiano i portici dei palazzi, abbiamo seguito un pusher fino al luogo del deposito, che altro non è che una cassetta delle lettere, da cui tirano fuori grammi di cocaina. Qui c'è proprio un'organizzazione con turni di lavoro per vendere la droga - ha notato ...

