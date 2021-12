Super Green pass, Viminale: ieri quasi 120mila controlli e 937 sanzioni (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono quasi 120mila (119.539) i controlli eseguiti ieri dalle forze di polizia e dalle polizie locali sulle nuove norme che prevedono l’obbligo di Green pass e Super Green pass, secondo i dati diffusi dal Viminale. Sono 937 le sanzioni comminate. A queste verifiche si aggiungono quelle svolte dalle aziende di tpl. Ad aver violato l’obbligo di indossare la mascherina sono invece 2.077 persone. Sono 13.027 i controlli svolti ieri dalle forze di polizia e dalle polizie locali nelle attività commerciali, tra cui ristoranti e bar, secondo i dati del Viminale. Sono 12 i locali chiusi e 175 i titolari sanzionati. Infine sono 13 le persone denunciate per ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono(119.539) ieseguitidalle forze di polizia e dalle polizie locali sulle nuove norme che prevedono l’obbligo di, secondo i dati diffusi dal. Sono 937 lecomminate. A queste verifiche si aggiungono quelle svolte dalle aziende di tpl. Ad aver violato l’obbligo di indossare la mascherina sono invece 2.077 persone. Sono 13.027 isvoltidalle forze di polizia e dalle polizie locali nelle attività commerciali, tra cui ristoranti e bar, secondo i dati del. Sono 12 i locali chiusi e 175 i titolari sanzionati. Infine sono 13 le persone denunciate per ...

