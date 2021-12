Stellantis - Spinta sui software | tre nuove piattaforme tecnologiche entro il 2024

Leggi su quattroruote

(Di martedì 7 dicembre 2021) I servizi digitali rappresentano la nuova frontiera del mondo automobilistico. Le Case intendono sfruttare le opportunità generate dalletecnologie per individuare fonti di ricavi e utili, trasformandosi da semplici costruttori di auto a fornitori di soluzioni high-tech e di servizi per la mobilità del futuro. Non è da meno il gruppo, che ha definito la sua nuova strategia in ambitoper l'uso di tredi nuova generazione: il costruttore euro-americano, partendo dalle funzionalita gia esistenti dei veicoli connessi, intende trasformare le modalità di interazione dei clienti con l'obiettivo di generare approssimativamente 20 miliardi di euro di ricavi incrementaliil 2030. Gli investimenti. "Le nostre strategie di elettrificazione ...