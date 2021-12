Sophie Codegoni presa di mira dai “VIP” (Di martedì 7 dicembre 2021) Sophie Codegoni fa discutere “VIP” e volti noti del web. Ecco il motivo La storia tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni continua a far discutere il web. Se Gianmaria sale di livello e acquista punti, Sophie, al contrario, viene presa di mira da alcuni volti noti del web. A confermarlo, è il post di un noto contenitore social che, nelle ultime ore, pubblica alcuni commenti delle “spunte blu” di instagram, nonché di noti presenzialisti dei salotti di Barbara D’Urso. Ciò che si evince dai commenti è un chiaro disappunto, condito da abbondante sarcasmo, nei confronti di Sophie e del suo rapporto con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Pare che “l’accanimento” nei confronti della concorrente dipenda, in parte, dal suo atteggiamento ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 dicembre 2021)fa discutere “VIP” e volti noti del web. Ecco il motivo La storia tra Gianmaria Antinolfi econtinua a far discutere il web. Se Gianmaria sale di livello e acquista punti,, al contrario, vienedida alcuni volti noti del web. A confermarlo, è il post di un noto contenitore social che, nelle ultime ore, pubblica alcuni commenti delle “spunte blu” di instagram, nonché di noti presenzialisti dei salotti di Barbara D’Urso. Ciò che si evince dai commenti è un chiaro disappunto, condito da abbondante sarcasmo, nei confronti die del suo rapporto con l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Pare che “l’accanimento” nei confronti della concorrente dipenda, in parte, dal suo atteggiamento ...

