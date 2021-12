Pensioni, dal primo gennaio del 2022 l’assegno aumenta fino all’1,7%. Ecco come (Di martedì 7 dicembre 2021) Da gennaio scatteranno gli aggiornamenti delle rendite, sulla base dell’aumento del costo della vita. Una pensione di duemila lordi euro al mese godrà di un incremento (lordo) di 34 euro mensili. Da gennaio stop ai tagli delle Pensioni d’oro. In attesa della riforma delle Pensioni 2022 Leggi su corriere (Di martedì 7 dicembre 2021) Dascatteranno gli aggiornamenti delle rendite, sulla base dell’aumento del costo della vita. Una pensione di duemila lordi euro al mese godrà di un incremento (lordo) di 34 euro mensili. Dastop ai tagli delled’oro. In attesa della riforma delle

Advertising

Corriere : Pensioni, dal 1° gennaio 2022 l’assegno aumenta fino all’1,7%. Ecco come - Italia_Notizie : Pensioni, dal 1° gennaio 2022 l’assegno aumenta fino all’1,7% in più. Ecco come - ProDocente : Pensioni, dal 1° gennaio 2022 l’assegno aumenta fino all’1,7% in più. Ecco come - patriziarutigl1 : RT @Corriere: Pensioni, dal primo gennaio 2022 l’assegno aumenta fino all’1,7% in più. Ecco come - Corriere : Pensioni, dal primo gennaio 2022 l’assegno aumenta fino all’1,7% in più. Ecco come -