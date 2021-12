Parla l’amico, ‘non vedo l’ora di abbracciare forte Zaki’ (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non me l’aspettavo e all’inizio ero un po’ sotto shock. Non siamo abituati a ricevere buone notizie sul processo, ma oggi sono molto contento per lui, la sua famiglia e per tutti quelli che hanno portato avanti la campagna per la libertà di Patrick”. Così Parla all’Adnkronos Rafael Garrido Alvarez, amico prima di tutto ma anche ex compagno di studi di Patrick Zaki, quando frequentava il master in studi di genere all’Università Alma Mater di Bologna. “Ho veramente tanto da dirgli, mi manca molto. Vorrei raccontargli del master e abbracciarlo forte. Patrick è un carissimo amico e purtroppo si sarebbe dovuto laureare con noi, ma non è andata così”, prosegue Garrido Alvarez, sottolineando di aver sentito nelle ore successive alla notizia “i nostri amici e compagni e tutti non vediamo l’ora di vedere Patrick a Bologna”. Garrido Alvarez ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non me l’aspettavo e all’inizio ero un po’ sotto shock. Non siamo abituati a ricevere buone notizie sul processo, ma oggi sono molto contento per lui, la sua famiglia e per tutti quelli che hanno portato avanti la campagna per la libertà di Patrick”. Cosìall’Adnkronos Rafael Garrido Alvarez, amico prima di tutto ma anche ex compagno di studi di Patrick Zaki, quando frequentava il master in studi di genere all’Università Alma Mater di Bologna. “Ho veramente tanto da dirgli, mi manca molto. Vorrei raccontargli del master e abbracciarlo. Patrick è un carissimo amico e purtroppo si sarebbe dovuto laureare con noi, ma non è andata così”, prosegue Garrido Alvarez, sottolineando di aver sentito nelle ore successive alla notizia “i nostri amici e compagni e tutti non vediamodi vedere Patrick a Bologna”. Garrido Alvarez ...

