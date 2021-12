Omicidio Khashoggi, arrestato a Parigi un presunto membro del commando (Di martedì 7 dicembre 2021) Un presunto membro del commando che ha ucciso il giornalista saudita Kamal Khashoggi a Istanbul, il 33enne Khalid Alotaibi, è stato arrestato all'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi mentre si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 dicembre 2021) Undelche ha ucciso il giornalista saudita Kamala Istanbul, il 33enne Khalid Alotaibi, è statoall'aeroporto Charles de Gaulle dimentre si ...

Advertising

ilpost : Uno degli uomini sospettati dell’omicidio di Jamal Khashoggi è stato arrestato all’aeroporto Charles-de-Gaulle di P… - Corriere : Arrestato a Parigi uno dei sospettati per l’omicidio del giornalista Khashoggi - Corriere : Arrestato a Parigi uno dei sospettati per l’omicidio di Khashoggi - crispadafora : RT @Corriere: Arrestato a Parigi uno dei sospettati per l’omicidio del giornalista Khashoggi - rotaruchristina : RT @Corriere: Arrestato a Parigi uno dei sospettati per l’omicidio di Khashoggi -