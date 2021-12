Nucleare e gas entrano in tassonomia Ue, Cingolani: “Annuncio di Dombrovskis? Mai dire no a priori, bisogna studiare” (Di martedì 7 dicembre 2021) “L’inserimento di Nucleare e gas come energie ‘verdi’ in tassonomia Ue? Mai dire no a priori, bisogna studiare”. Dopo le polemiche passate sul presunto (e al momento inesistente) Nucleare di quarta generazione, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani è tornato a ribadire le sue posizioni, già oggetto di scontro anche con il M5s. Questa volta la cornice è stata il palco di Atreju, la tradizionale kermesse organizzata da Fratelli d’Italia, nel giorno in cui il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa dopo l’Ecofin, ha precisato come “la Commissione adotterà una tassonomia che copre anche il Nucleare e il gas”. “Io sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) “L’inserimento die gas come energie ‘verdi’ inUe? Maino a”. Dopo le polemiche passate sul presunto (e al momento inesistente)di quarta generazione, il ministro della Transizione ecologica Robertoè tornato a ribale sue posizioni, già oggetto di scontro anche con il M5s. Questa volta la cornice è stata il palco di Atreju, la tradizionale kermesse organizzata da Fratelli d’Italia, nel giorno in cui il vicepresidente della Commissione Ue Valdisnella conferenza stampa dopo l’Ecofin, ha precisato come “la Commissione adotterà unache copre anche ile il gas”. “Io sono ...

