Non solo Jodie Foster ma anche le nostre Jasmine Trinca e Claudia Gerini. (Di martedì 7 dicembre 2021) Secondo uno studio recente sulla disuguaglianza di genere a Hollywood, le donne-registe sono svantaggiate sin dall’inizio della loro carriera – e il pregiudizio nei loro confronti tende solo a crescere. Passare dunque dietro la macchina da presa, per una donna, non è mai facile. L’eccezione, senz’altro poiché avvantaggiate dall’essere già delle celebrità, sono le grandi e medie star di Hollywood. Che si lanciano in progetti di cuore o di grande budget con risultati che vanno dall’oblio all’Oscar. Attrici-registe: le magnifiche 15 guarda le foto Tra gli esempi recenti ci sino Rebecca Hall – ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 dicembre 2021) Secondo uno studio recente sulla disuguaglianza di genere a Hollywood, le donne-registe sono svantaggiate sin dall’inizio della loro carriera – e il pregiudizio nei loro confronti tendea crescere. Passare dunque dietro la macchina da presa, per una donna, non è mai facile. L’eccezione, senz’altro poiché avvantaggiate dall’essere già delle celebrità, sono le grandi e medie star di Hollywood. Che si lanciano in progetti di cuore o di grande budget con risultati che vanno dall’oblio all’Oscar. Attrici-registe: le magnifiche 15 guarda le foto Tra gli esempi recenti ci sino Rebecca Hall – ...

Advertising

Pontifex_it : In greco c’è un detto illuminante: o fílos ine állos eaftós, “l’amico è un altro me”. Sì, l’altro è la via per ritr… - frafacchinetti : 2 ragazze violentate sul treno ma non vedo nessun influencer fare Stories o mobilitarsi. Deduco che si scelgano le… - gianluigibuffon : Spirito e compattezza. Ancora non bastano per vincere, ma la strada è questa. Non si deve più tornare indietro, sol… - fipo972 : @LuceNegli Speriamo che faccia effetto e faccia dormire e non solo ingrassare?????? - Amon40553644 : @PierLui87419036 @1968Niki @cla201070 È stato a causa del covid o della ventilaziome?non voglio fare polemica,chied… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Covid: farmaci online, i Nas oscurano 30 siti ... nonché vendibili solo in farmacia da parte di farmacista abilitato, venivano messi in vendita ... per la quale l'EMA, nel marzo 2021, ha emanato una nota con cui raccomanda di non utilizzare il ...

Juantorena: 'Inseguo il sesto titolo mondiale con Civitanova e poi lascio l'Italia' ... il problema sotto l'ascella destra non è completamente risolto e non riesco a spingere in attacco. Cercherò di dare una mano come posso. In battuta, in ricezione, se serve anche solo tifando. Se ...

Caso plusvalenze, non solo Juventus: proposte per un Calcio più sano Romait Valentina Conti Rendere le automobili ancora più silenziose, ma non solo. Saranno due atenei romani, l'Unicusano, capofila del progetto, e l'Università di Roma Tor Vergata, a scrivere la sfida del futuro. Insieme al ...

Juric resta incagliato a Cagliari: i granata non sono squadra da trasferta C’è poco da fare, il Toro non è proprio squadra da trasferta. I granata tornano anche dalla Sardegna senza il bottino grosso, contro l’ex Mazzarri finisce ...

... nonché vendibiliin farmacia da parte di farmacista abilitato, venivano messi in vendita ... per la quale l'EMA, nel marzo 2021, ha emanato una nota con cui raccomanda diutilizzare il ...... il problema sotto l'ascella destraè completamente risolto eriesco a spingere in attacco. Cercherò di dare una mano come posso. In battuta, in ricezione, se serve anchetifando. Se ...Rendere le automobili ancora più silenziose, ma non solo. Saranno due atenei romani, l'Unicusano, capofila del progetto, e l'Università di Roma Tor Vergata, a scrivere la sfida del futuro. Insieme al ...C’è poco da fare, il Toro non è proprio squadra da trasferta. I granata tornano anche dalla Sardegna senza il bottino grosso, contro l’ex Mazzarri finisce ...