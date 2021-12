Moratti: «Inzaghi? All’inizio eravamo dubbiosi, ormai si conferma costantemente» (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato delle qualità di Simone Inzaghi, le sue parole Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter, presente al Teatro Dal Verme di Milano, dove Inter Campus ha ricevuto l’Attestato della Civica Benemerenza dell’Ambrogino d’Oro, ha parlato delle qualità messe in mostra da Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurro. Inzaghi – «Non sono sorpreso, è bravo. All’inizio eravamo dubbiosi, ormai si conferma costantemente. È proprio bravo e sono felicissimo». REAL MADRID-INTER – «L’Inter ultimamente ha giocato talmente bene che speriamo possa affrontare il Real Madrid alla pari e anche meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) L’ex presidente dell’Inter Massimoha parlato delle qualità di Simone, le sue parole Massimo, storico ex presidente dell’Inter, presente al Teatro Dal Verme di Milano, dove Inter Campus ha ricevuto l’Attestato della Civica Benemerenza dell’Ambrogino d’Oro, ha parlato delle qualità messe in mostra da Simonesulla panchina nerazzurro.– «Non sono sorpreso, è bravo.si. È proprio bravo e sono felicissimo». REAL MADRID-INTER – «L’Inter ultimamente ha giocato talmente bene che speriamo possa affrontare il Real Madrid alla pari e anche meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FonzyH : RT @marifcinter: #Moratti: “Inter gioca talmente bene che tutti crediamo sia pronta per avversari come il Real. #Inzaghi è veramente bravo.… - DaniloBatresi : RT @marifcinter: #Moratti: “Inter gioca talmente bene che tutti crediamo sia pronta per avversari come il Real. #Inzaghi è veramente bravo.… - news24_inter : Il parere di #Moratti su #Inzaghi - SBertagna : RT @marifcinter: #Moratti: “Inter gioca talmente bene che tutti crediamo sia pronta per avversari come il Real. #Inzaghi è veramente bravo.… - Antonio_Direnzo : RT @marifcinter: #Moratti: “Inter gioca talmente bene che tutti crediamo sia pronta per avversari come il Real. #Inzaghi è veramente bravo.… -