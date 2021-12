Milito | “Mourinho mi voleva al Real | ma all’Inter ero troppo felice Bernabeu? Abbiamo scritto la storia”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Intervistato da AS, Diego, ex attaccante argentino dell’Inter, ha parlato di diversi temi, in vista della gara traMadrid e Inter di questa sera, ricordando la notte del triplete alnel 2010 e delche lo aveva cercato più volte. Queste le sue parole: “L’Inter può farcela stasera. Nel calcio devi sempre crederci. È una partita di livello top tra due grandi squadre. L’Inter può vincere al. Chiaro che sarà difficile, però credo che oggi l’Inter può fare un grande match e vincere. I nerazzurri sono in un buon momento, con un buon allenatore e giocatori capaci di mettere in difficoltà il”. Sule la notte di Champions: “È uno stadio da mito. È stato un piacere giocare lì e vincere quella Champions. Mi ha dato una della gioie ...

Dopo aver battuto, l'Inter va al Bernabeu. In pochi giorni i nerazzurri ritrovano il tecnico del Triplete e ... con il 2 - 0 al Bayern grazie alla doppietta di Diego: il passato glorioso ...A Stamford Bridge presenta il 4 - 2 - 3 - 1 con Motta e Cambiasso in mezzo,punta centrale e ... Ilinterista abitava a Como, i due figli studiavano a Lugano. Raramente scendeva a Milano:...Proprio Milito segnò quattro gol in una gara contro il Real, quando giocava a Saragozza. "Sono ricordi che restano per sempre - afferma - Nella storia e per me. Segnare quattro g ...I nerazzurri arrivano al Bernabeu con qualche assenza di troppo, ma hanno tutte le carte in regola per giocarsi il primo posto nel girone nello stadio dove 11 anni fa si concretizzò il sogno del Tripl ...