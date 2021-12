Milan-Liverpool 1-2, Tonali: “Ci hanno creato problemi con le seconde linee, ora un solo obiettivo” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “È stata difficile, li conoscevamo. Ci hanno creato problemi anche con le seconde linee. Dobbiamo crescere, ci teniamo l’esperienza di giocare contro queste grandi squadre”. Così Sandro Tonali, ai microfoni di Sky, commenta la sconfitta del Milan contro il Liverpool per 1-2, risultato che condanna i rossoneri all’uscita dall’Europa. Il centrocampista ex Brescia, però, non si piange addosso e guarda avanti: “Si poteva fare qualcosa di più, quello sempre. Ma abbiamo dato tutto anche oggi. Non possiamo tornare indietro, andiamo avanti, con la testa ad un unico obiettivo“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “È stata difficile, li conoscevamo. Cianche con le. Dobbiamo crescere, ci teniamo l’esperienza di giocare contro queste grandi squadre”. Così Sandro, ai microfoni di Sky, commenta la sconfitta delcontro ilper 1-2, risultato che condanna i rossoneri all’uscita dall’Europa. Il centrocampista ex Brescia, però, non si piange addosso e guarda avanti: “Si poteva fare qualcosa di più, quello sempre. Ma abbiamo dato tutto anche oggi. Non possiamo tornare indietro, andiamo avanti, con la testa ad un unico“. SportFace.

