Maltempo: arriva la tempesta dell'Immacolata. Neve al Nord, pioggia e vento al Sud (Di martedì 7 dicembre 2021) Manca poco per festeggiare l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, e un’intensa perturbazione alimentata da aria fredda e sospinta da forti venti meridionali è pronta a rovinare i piani di molte persone.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 7 dicembre 2021) Manca poco per festeggiare l’8 dicembre, giorno, e un’intensa perturbazione alimentata da aria fredda e sospinta da forti venti meridionali è pronta a rovinare i piani di molte persone....

