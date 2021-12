Le due ragazze aggredite e violentate nel varesotto: nessuno le ha aiutate (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono ancora sotto shock le due ragazze aggredite su un treno le varesotto, una di loro purtroppo è stata anche violentata da uno degli aggressori. Ci sono però buone notizie in questa drammatica vicenda: la Squadra Mobile di Varese e la Polfer ha fermato due uomini in relazione a due episodi di violenza sessuale avvenuti venerdì sera ai danni di due giovani ragazze, a bordo di un treno della linea ferroviaria Milano-Varese e in stazione a Vedano Olona (Varese). La prima ragazza dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio, mettendosi in salvo. La seconda invece ha subito violenza. Oggi, a distanza di pochi giorni dal drammatico episodio, le due ragazze provano anche a raccontare quello che hanno provato, mentre chiedevano aiuto ma nessuno ha fatto niente. Non solo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono ancora sotto shock le duesu un treno le, una di loro purtroppo è stata anche violentata da uno degli aggressori. Ci sono però buone notizie in questa drammatica vicenda: la Squadra Mobile di Varese e la Polfer ha fermato due uomini in relazione a due episodi di violenza sessuale avvenuti venerdì sera ai danni di due giovani, a bordo di un treno della linea ferroviaria Milano-Varese e in stazione a Vedano Olona (Varese). La prima ragazza dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire dal convoglio, mettendosi in salvo. La seconda invece ha subito violenza. Oggi, a distanza di pochi giorni dal drammatico episodio, le dueprovano anche a raccontare quello che hanno provato, mentre chiedevano aiuto maha fatto niente. Non solo ...

