Lazio-Galatasaray, Terim in ospedale per problemi intestinali: difficile la sua presenza all'Olimpico (Di martedì 7 dicembre 2021) Fatih Terim potrebbe non partire insieme al suo Galatasaray per la decisiva trasferta in casa della Lazio nella sesta giornata dei gironi di Europa League. Il tecnico turco, ex Fiorentina e Milan in Italia, soffre di problemi gastrointestinali ed è stato ricoverato in ospedale a Istanbul. Lo ha comunicato il club turco in una nota ufficiale: "Il nostro direttore tecnico, il signor Fatih Terim, è stato trasferito in ospedale ieri pomeriggio a causa di un problema che ha riscontrato negli ultimi tre giorni al sistema gastrointestinale. Il nostro allenatore, che nelle ultime 24 ore si è sottoposto a vari controlli e accertamenti presso la sede di Vadi Istanbul del Liv Hospital, oggi ha allenato la squadra con un permesso speciale di due ore da parte dei ...

