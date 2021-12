La verità su «La Verità», i No vax e i fenomeni dell’antiscienza (Di martedì 7 dicembre 2021) Oggi il quotidiano La Verità, in un articolo a firma Ignazio Mangrano, risponde al fact-checking di Open riguardo una loro pubblicazione del 12 novembre 2021 dal titolo «Studio choc della Fondazione Hume “Record di morti post vaccinazione”». Oltre 3.000 caratteri dove le uniche contestazioni al nostro operato, racchiuse in un terzo del testo pubblicato, si basano su teorie e opinioni, senza però entrare nel merito. «Ah, le coincidenze…» attacca l’articolo del quotidiano di Maurizio Belpietro, inculcando l’idea che dietro l’operato della sezione Fact-checking di Open ci sia la “manina” di Enrico Mentana a seguito di un «garbato e civilissimo articolo di Mario Giordano», pubblicato nell’edizione cartacea di lunedì 6 dicembre. Temporalmente parlando, risulta impossibile analizzare un documento di 67 pagine e 230 riferimenti bibliografici come quello ... Leggi su open.online (Di martedì 7 dicembre 2021) Oggi il quotidiano La, in un articolo a firma Ignazio Mangrano, risponde al fact-checking di Open riguardo una loro pubblicazione del 12 novembre 2021 dal titolo «Studio choc della Fondazione Hume “Record di morti post vaccinazione”». Oltre 3.000 caratteri dove le uniche contestazioni al nostro operato, racchiuse in un terzo del testo pubblicato, si basano su teorie e opinioni, senza però entrare nel merito. «Ah, le coincidenze…» attacca l’articolo del quotidiano di Maurizio Belpietro, inculcando l’idea che dietro l’operato della sezione Fact-checking di Open ci sia la “manina” di Enrico Mentana a seguito di un «garbato e civilissimo articolo di Mario Giordano», pubblicato nell’edizione cartacea di lunedì 6 dicembre. Temporalmente parlando, risulta impossibile analizzare un documento di 67 pagine e 230 riferimenti bibliografici come quello ...

Advertising

frafacchinetti : 2 ragazze violentate sul treno ma non vedo nessun influencer fare Stories o mobilitarsi. Deduco che si scelgano le… - DavidPuente : Ecco perché lo 'studio choc' diffuso da La Verità sugli eventi avversi dei vaccini non trova fondamento - CardRavasi : Amore e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affacc… - Roberto00281114 : @Lacasespoglia Non è sbeffeggio. Melloni. E' solo consapevolezza dei danni arrecati al contesto sociale dal mondo c… - Seg_hinho : @thorazine__ Grande verità -