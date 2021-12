La prima della Scala su Rai 1: c’è Macbeth di Giuseppe Verdi (Di martedì 7 dicembre 2021) Un appuntamento da non perdere anche quest’anno sui canali Rai con La prima della Scala. Cambia la programmazione nel pomeriggio del 7 dicembre e arriva infatti l’Opera che prenderà il posto de La vita in diretta. Non va in onda domani, 7 dicembre 2021, neppure L’eredità. Spazio invece all’Opera , un appuntamento ormai fisso che ogni anno il pubblico di Rai 1 premia con grandi ascolti. La bacchetta di Riccardo Chailly, la firma di Davide Livermore sulla regia, le grandi voci di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov. Tutti per il Macbeth di Giuseppe Verdi e la prima del Teatro alla Scala, che Rai Cultura propone in diretta in esclusiva martedì 7 dicembre a partire dalle 17.45 su Rai1. Macbeth è la decima opera ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 dicembre 2021) Un appuntamento da non perdere anche quest’anno sui canali Rai con La. Cambia la programmazione nel pomeriggio del 7 dicembre e arriva infatti l’Opera che prenderà il posto de La vita in diretta. Non va in onda domani, 7 dicembre 2021, neppure L’eredità. Spazio invece all’Opera , un appuntamento ormai fisso che ogni anno il pubblico di Rai 1 premia con grandi ascolti. La bacchetta di Riccardo Chailly, la firma di Davide Livermore sulla regia, le grandi voci di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov. Tutti per ildie ladel Teatro alla, che Rai Cultura propone in diretta in esclusiva martedì 7 dicembre a partire dalle 17.45 su Rai1.è la decima opera ...

