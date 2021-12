La figlia di Ferrero sulla Samp: «La c… di squadra mo ce stanno i problemi e hanno magnato tutti…» (Di martedì 7 dicembre 2021) Ieri l’ordinanza di arresto per Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria. Anche la figlia Vanessa è implicata nelle accuse di bancarotta fraudolenta: è finita ai domiciliari. Sul Secolo XIX le intercettazioni che la riguardano e che chiamano in causa anche la Sampdoria (estranea ai fatti), spesso nominata da padre e figlia al telefono. In più telefonate Vanessa spiega che non vuole avere niente a che fare con la Sampdoria, la cui gestione ha delegato totalmente al padre. Lo dice chiaramente ad un amico, in un’intercettazione. «La Sampdoria come questione l’ho lasciata a mio padre. Se la vede lui. Anche se è mia». In un’altra telefonata, del 18 settembre 2020, con il compagnom Filippo Boggiani, definisce la Samp «una cazzo di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Ieri l’ordinanza di arresto per Massimo, presidente delladoria. Anche laVanessa è implicata nelle accuse di bancarotta fraudolenta: è finita ai domiciliari. Sul Secolo XIX le intercettazioni che la riguardano e che chiamano in causa anche ladoria (estranea ai fatti), spesso nominata da padre eal telefono. In più telefonate Vanessa spiega che non vuole avere niente a che fare con ladoria, la cui gestione ha delegato totalmente al padre. Lo dice chiaramente ad un amico, in un’intercettazione. «Ladoria come questione l’ho lasciata a mio padre. Se la vede lui. Anche se è mia». In un’altra telefonata, del 18 settembre 2020, con il compagnom Filippo Boggiani, definisce la«una cazzo di ...

