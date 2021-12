Il tech traina le Borse | Milano torna a 27mila Produttività Usa ai minimi da 40 anni

(Di martedì 7 dicembre 2021) La Banca centrale della Repubblica popolare ha tagliato il tasso di riserva obbligatoria, liberando risorse per gli investimenti. In Germania l'indice Zew scende meno delle attese. Aocchi puntati su Stellantis, che ha annunciato la nuova strategia software. Petrolio in rialzo, lo spread sale a 133 punti

Ultime Notizie dalla rete : tech traina

Il Sole 24 ORE

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Focus su Stellantis dopo annuncio strategiae accordo con Foxconn Per quanto riguarda Stellantis, il gruppo prevede di realizzare circa 4 miliardi di fatturato ...Pil Usa sotto stime, ma richieste sussidi a minimo da 1969 In altalena Wall Street, con i titoliancora sotto pressione ( - 0,88%) per il rialzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro, innescato ...Nella pagina trovate alcune idee regalo per il Natale 2021, fra i dispositivi proposti al momento da uno dei produttori più prolifici in ambito mobile. Ce n'è per tutti i gusti, a partire da meno di 5 ...Tra polemiche sulle tecnologie cloud e data storage: cosa ci riserverà il futuro? Ecco le previsioni tech di Pure Storage per il 2022.