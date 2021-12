Green pass, per studenti sui bus e hotel ci saranno deroghe? Il governo dice no alle Regioni (Di martedì 7 dicembre 2021) Green pass, l'applicazione delle nuove regole è appena cominciata e già scatta la corsa alle deroghe. Il primo problema riguarda il trasporto pubblico locale (bus, metro, tram,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 7 dicembre 2021), l'applicazione delle nuove regole è appena cominciata e già scatta la corsa. Il primo problema riguarda il trasporto pubblico locale (bus, metro, tram,...

Advertising

borghi_claudio : Bravo a @MaurizioFugatti che sta protestando contro l'obbligo di green pass per i ragazzini che vanno a scuola. È… - VittorioSgarbi : Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressor… - NicolaPorro : È entrato in vigore il #supergreenpass. Nel suo #ruggito, il nostro @DelpapaMax ci spiega perché non gli va proprio… - Nath67Lic : RT @AndreaVenanzoni: Da oggi per fortuna c’è il green pass base per prendere i mezzi pubblici - fisco24_info : Green pass mezzi pubblici e scuola, regole restano per studenti: Sibilia: 'Non abbiamo intenzione di operare derogh… -