David LaChapelle | la mostra a Napoli

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 7 dicembre 2021) Oggi, 07 dicembre, l’artistaha presentato una collezione di opere inedite nella Cappella Palatina del Maschio Angioino. Chi ènasce in Connecticut, nel 1963, e frequenta la North Carolina School of The Arts. Iscritto come pittore, sviluppa in seguito una tecnica fotografica analogica, che consiste nel dipingere a mano i propri negativi. Ciò gli permette di ottenere uno spettro di colori eccezionale che, una volta sviluppata, trasforma la foto in qualcosa di intenso. A soli 17 anni si trasferisce a New York, sede della Galleria 303, che espone la sua primafotografica. L’esordio si rivela estremamente proficuo: Andy Warhol lo nota e lo assume per lavorare a “Interview Magazine”. Così ...