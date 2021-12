Champions League 2021/2022, tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale (Di martedì 7 dicembre 2021) La Champions League 2021/2022 sta per entrare nel suo momento più caldo e, una volta terminata la fase a gironi, si inizierà a pensare agli incontri ad eliminazione diretta che prenderanno il via dal prossimo mese di febbraio con gli ottavi di finale. Questo, di fatto, farà ufficialmente scattare la rincorsa verso la conquista dell’ambitissimo trofeo continentale. Ecco l’elenco di tutte le migliori sedici squadre qualificate agli ottavi. IL REGOLAMENTO, COSA CONTA A PARI PUNTI LE squadre qualificate JUVENTUSBAYERN MONACO LIVERPOOL AJAX MANCHESTER UNITED CHELSEA REAL MADRID INTER SPORTING LISBONA PSG MANCHESTER CITY SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) Lasta per entrare nel suo momento più caldo e, una volta terminata la fase a gironi, si inizierà a pensareincontri ad eliminazione diretta che prenderanno il via dal prossimo mese di febbraio con glidi. Questo, di fatto, farà ufficialmente scattare la rincorsa verso la conquista dell’ambitissimo trofeo continentale. Ecco l’elenco dile migliori sedici. IL REGOLAMENTO, COSA CONTA A PARI PUNTI LEJUVENTUSBAYERN MONACO LIVERPOOL AJAX MANCHESTER UNITED CHELSEA REAL MADRID INTER SPORTING LISBONA PSG MANCHESTER CITY SportFace.

Advertising

sportli26181512 : Milan, decisiva l'ultima giornata del girone di Champions per il passaggio del turno: non è la prima volta: Come mo… - infoitsport : Champions League, Milan agli ottavi se: tutte le combinazioni - UEFAcom_it : 'All'ingresso nel tunnel sei concentratissimo. Guardi dall'altra parte e vedi il Milan. Quel Milan. L'esperienza e… - infoitsport : La Champions League in tv e streaming le partite stasera martedì 7 dicembre su Sky, Infinity e Canale 5 - infoitsport : Il dilemma: meglio la Champions con i campionissimi o l'Europa League e giocarsela? -