Carte PostePay e BancoPosta compatibili con Apple Pay

Finalmente per i possessori delle Carte PostePay e BancoPosta arriva il supporto ad Apple Pay, il sistema di pagamento di Apple. L'azienda italiana nata nel 2018 come spin-off di Poste italiane, da cui è controllata, oltre ad essere attiva come operatore virtuale di rete mobile elargendo servizi di telefonia mobile e fissa chiamati PosteMobile, commercializza anche diverse Carte prepagate e, in questi giorni, ha aggiornato la sua app per iOS inserendo anche il supporto ad Apple Pay per eseguire pagamenti contactless e in-app con i dispositivi Apple. Gli utenti in possesso delle Carte PostePay e BancoPosta, per aggiungerle al Wallet di iPhone ed Apple Watch (di qualsiasi ...

