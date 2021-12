Boniek: «Le squadre non si comprano, si costruiscono. Mourinho deve trasformarsi in ‘giochista’» (Di martedì 7 dicembre 2021) Sul Messaggero un’intervista a Zibì Boniek. Il tema è la Roma di Mourinho. Era presente all’Olimpico nel match contro l’Inter. «Ero venuto a vedere una partita che purtroppo non c’è stata. Mourinho nel post-gara ha provato a giustificare il tutto con le assenze. È una spiegazione logica e ci può anche stare. Però… se è vero che la Roma è inferiore all’Inter e lo è ancor di più con le assenze, seguendo questo ragionamento allora bisognerebbe capire perché gli allenatori di Venezia, Verona e Bologna sono poi riusciti a vincere con i giallorossi. Il calcio è uno sport dove la squadra più forte non sempre vince. Quello che mi ha sorpreso è stato l’atteggiamento rinunciatario della squadra. L’Inter sembrava che stesse disputando la partitella del giovedì». Da Mou, dice, si sarebbe aspettato qualcosa in più. «Sono un estimatore di José, però ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 dicembre 2021) Sul Messaggero un’intervista a Zibì. Il tema è la Roma di. Era presente all’Olimpico nel match contro l’Inter. «Ero venuto a vedere una partita che purtroppo non c’è stata.nel post-gara ha provato a giustificare il tutto con le assenze. È una spiegazione logica e ci può anche stare. Però… se è vero che la Roma è inferiore all’Inter e lo è ancor di più con le assenze, seguendo questo ragionamento allora bisognerebbe capire perché gli allenatori di Venezia, Verona e Bologna sono poi riusciti a vincere con i giallorossi. Il calcio è uno sport dove la squadra più forte non sempre vince. Quello che mi ha sorpreso è stato l’atteggiamento rinunciatario della squadra. L’Inter sembrava che stesse disputando la partitella del giovedì». Da Mou, dice, si sarebbe aspettato qualcosa in più. «Sono un estimatore di José, però ...

