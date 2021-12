ATP Cup 2022, l’Italia trova Rublev e Medvedev. Sinner ci sarà, fondamentale il recupero di Berrettini per provarci (Di martedì 7 dicembre 2021) l’Italia ha scoperto quali saranno le sue avversarie nella fase a gironi della ATP Cup 2022, in programma a Sydney (Australia) dal 1° al 9 gennaio. La nostra Nazionale, reduce dall’eliminazione contro la Croazia ai quarti di finale della Coppa Davis, è stata inserita nel complicato gruppo B che comprende Russia, Austria e Australia. Gli azzurri daranno così vita alla rivincita della Finale persa undici mesi fa in questa competizione proprio contro la Russia: Daniil Medvedev e Andrey Rublev, rispettivamente numero 2 e numero 5 al mondo, hanno alzato al cielo l’Insalatiera appena un paio di giorni fa e vogliono proseguire nel loro dominio. l’Italia ha le carte in regola per contrastare quei due fuoriclasse. Jannik Sinner ci sarà (lo ha ribadito più volte) e, dopo le ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021)ha scoperto quali saranno le sue avversarie nella fase a gironi della ATP Cup, in programma a Sydney (Australia) dal 1° al 9 gennaio. La nostra Nazionale, reduce dall’eliminazione contro la Croazia ai quarti di finale della Coppa Davis, è stata inserita nel complicato gruppo B che comprende Russia, Austria e Australia. Gli azzurri daranno così vita alla rivincita della Finale persa undici mesi fa in questa competizione proprio contro la Russia: Daniile Andrey, rispettivamente numero 2 e numero 5 al mondo, hanno alzato al cielo l’Insalatiera appena un paio di giorni fa e vogliono proseguire nel loro dominio.ha le carte in regola per contrastare quei due fuoriclasse. Jannikci(lo ha ribadito più volte) e, dopo le ...

