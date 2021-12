Amici 21: LDA vince il disco d’oro, la Oreo challenge e persino la gara di canto (Di martedì 7 dicembre 2021) Il cantante Luca D’Alessio ancora una volta si conferma protagonista indiscusso di Amici 21, talent ideato e condotto da Maria De Filippi. La nuova puntata, del programma Mediaset, ha regalato al figlio di Gigi D’Alessio grandissime emozioni. A LDA, è stato infatti, consegnato il disco d’oro dalla professoressa di canto Anna Pettinelli. In anteprima ha inoltre presentato il suo nuovo inedito. Ma non è tutto, Luca come se non bastasse è riuscito ad avere la meglio anche nella nuova manche della Oreo challenge. Amici 21, Anna Pettinelli consegna il disco d’oro a Luca D’Alessio Nella puntata di domenica 5 dicembre 2021 di Amici 21, la prof di canto Anna Pettinelli ha scartato un regalo speciale per Luca ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 7 dicembre 2021) Il cantante Luca D’Alessio ancora una volta si conferma protagonista indiscusso di21, talent ideato e condotto da Maria De Filippi. La nuova puntata, del programma Mediaset, ha regalato al figlio di Gigi D’Alessio grandissime emozioni. A LDA, è stato infatti, consegnato ildalla professoressa diAnna Pettinelli. In anteprima ha inoltre presentato il suo nuovo inedito. Ma non è tutto, Luca come se non bastasse è riuscito ad avere la meglio anche nella nuova manche della21, Anna Pettinelli consegna ila Luca D’Alessio Nella puntata di domenica 5 dicembre 2021 di21, la prof diAnna Pettinelli ha scartato un regalo speciale per Luca ...

Advertising

Superstition_97 : RT @AkaMyyellow: Fratè sei la dentro da due minuti e già parli di Lda dicendo che come amico ha solo Albe,che poi scusate sbaglio o Luca h… - m_c_12345 : RT @AkaMyyellow: Fratè sei la dentro da due minuti e già parli di Lda dicendo che come amico ha solo Albe,che poi scusate sbaglio o Luca h… - Miriam61136378 : RT @Gianlu22222: Io che per una delle poche volte in 20 anni di amici (nonostante l’odio profondo per queste cose) stavo per farmi partire… - 361_magazine : Nella scuola di Amici, c'è qualche contrasto. Il cantante Albe ha partecipato che il disordine che condivide con Al… - Gianlu22222 : Io che per una delle poche volte in 20 anni di amici (nonostante l’odio profondo per queste cose) stavo per farmi p… -