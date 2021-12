Ultime Notizie Roma del 06-12-2021 ore 08:10 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale Chi è vaccinato o è guarito dal covid gli ultimi sei mesi resterà libero di andare al ristorante al cinema allo stadio non sarà necessario scaricare nuovamente il Green pass rafforzato il QR Code restare Infatti lo stesso anche se dureranno più 12 ma 9 mesi verrà aggiornata l’app di verifica c19 per i controlli da lunedì si saranno invece gli spazi per gli oltre 6 milioni di Italiani non vaccinati scatta la nuova stretta e anche per prendere i mezzi pubblici Sarà necessario avere almeno il Green pass base che si ottiene con il solo tampone con il test negativo si potrà continuare ad andare al lavoro in palestra pernottare in albergo e poco altro non ci si potrà sedere al tavolo al bar al ristorante al chiuso a teatro il mancato rispetto delle regole comporta una multa da 400 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021)dailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale Chi è vaccinato o è guarito dal covid gli ultimi sei mesi resterà libero di andare al ristorante al cinema allo stadio non sarà necessario scaricare nuovamente il Green pass rafforzato il QR Code restare Infatti lo stesso anche se dureranno più 12 ma 9 mesi verrà aggiornata l’app di verifica c19 per i controlli da lunedì si saranno invece gli spazi per gli oltre 6 milioni di Italiani non vaccinati scatta la nuova stretta e anche per prendere i mezzi pubblici Sarà necessario avere almeno il Green pass base che si ottiene con il solo tampone con il test negativo si potrà continuare ad andare al lavoro in palestra pernottare in albergo e poco altro non ci si potrà sedere al tavolo al bar al ristorante al chiuso a teatro il mancato rispetto delle regole comporta una multa da 400 ...

