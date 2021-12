Traffico Roma del 06-12-2021 ore 15:30 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati dalla redazione rallentamenti sul raccordo in carreggiata interna tra Tiburtina e Collatina e l’esterna dalla Laurentina alla Tuscolana code sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio verso la tangenziale è in direzione del raccordo da Tor Cervara sulla tangenziale est file tra via Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni in via del Foro Italico code a tratti nei due sensi di Salaria viale di Tor di Quinto lunghe code sulla Cassia in direzione del centro a causa di un incidente avvenuto in precedenza per la presenza di rami sulla carreggiata coda in via dei Prati Fiscali tra via Salaria e largo valtournanche In quest’ultima direzione molto il Traffico anche nel quartiere Aurelio dove ci sono file sulla via Aurelia in via Gregorio VII in via Baldo degli Ubaldi i dettagli di queste e altre notizie sul ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione rallentamenti sul raccordo in carreggiata interna tra Tiburtina e Collatina e l’esterna dalla Laurentina alla Tuscolana code sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio verso la tangenziale è in direzione del raccordo da Tor Cervara sulla tangenziale est file tra via Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni in via del Foro Italico code a tratti nei due sensi di Salaria viale di Tor di Quinto lunghe code sulla Cassia in direzione del centro a causa di un incidente avvenuto in precedenza per la presenza di rami sulla carreggiata coda in via dei Prati Fiscali tra via Salaria e largo valtournanche In quest’ultima direzione molto ilanche nel quartiere Aurelio dove ci sono file sulla via Aurelia in via Gregorio VII in via Baldo degli Ubaldi i dettagli di queste e altre notizie sul ...

