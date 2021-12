Theo Hernández raffreddato: ci sarà in Milan-Liverpool? | PM News (Di lunedì 6 dicembre 2021) Theo Hernández si è allenato in palestra poiché raffreddato. Il terzino francese, per ora, è in dubbio per Milan-Liverpool di Champions League Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 dicembre 2021)si è allenato in palestra poiché. Il terzino francese, per ora, è in dubbio perdi Champions League

GiovanniLabate2 : RT @DeiFischi: @Rossonerosemper 15. Rebic (caviglia, ottobre) 16. Castillejo (flessore, ottobre) 17. Theo Hernandez (covid, ottobre) 18. Br… - DeiFischi : @Rossonerosemper 15. Rebic (caviglia, ottobre) 16. Castillejo (flessore, ottobre) 17. Theo Hernandez (covid, ottobr… - tvoggi : GRANATA: A SAN SIRO SCONFITTA SENZA APPELLO La Salernitana dura nemmeno cinque minuti a San Siro. Appena Theo Herna… - aylaf__ : RT @DiMarzio: #Milan | Febbre per Theo #Hernandez, ma dovrebbe essere a disposizione per #MilanLiverpool - MilanPress_it : VIGILIA BOLLENTE ?? I rossoneri sono al lavoro a Milanello agli ordini di Pioli, il quale parlerà alle 14 in confer… -

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernández ML - Theo Hernandez, allenamento in palestra: il motivo MilanLive.it ha appreso anche che Theo Hernandez stamattina non ha lavorato in gruppo assieme ai suoi compagni di squadra. Ha svolto una seduta in palestra. Essendo raffreddato , lo staff del Milan ...

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LIVERPOOL/ Diretta tv, difesa obbligata per Stefano Pioli Pochi dubbi poi in difesa: con Calabria e Kjaer indisponibili, il quartetto di partenza vedrà domani Kalulu, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez. LE SCELTE DI KLOPP Spazio al 4 - 3 - 3 invece per il ...

