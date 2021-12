Sul bus senza green pass, primo multato a Roma: dovrà pagare 400 euro (Di lunedì 6 dicembre 2021) primo multato nella Capitale durante i controlli del green pass per i passeggeri di bus e metro. A sanzionare l’uomo gli agenti della polizia locale alla fermata dei bus di piazzale Flaminio. L’uomo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 6 dicembre 2021)nella Capitale durante i controlli delper ieggeri di bus e metro. A sanzionare l’uomo gli agenti della polizia locale alla fermata dei bus di piazzale Flaminio. L’uomo...

