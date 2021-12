Suarez: “Messi sta faticando al PSG? Leo ha sempre avuto problemi con il freddo. Può essere un motivo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Intervistato da TNT Sports, Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato del momento non semplice di Messi al PSG, che non sta incidendo come si aspettava. Queste le sue parole: “Parliamo ogni giorno io e Messi. Abbiamo un rapporto speciale. Cerchiamo sempre di evitare le aspettative perché siamo giocatori e sappiamo come dobbiamo comportarci in quei momenti, parliamo delle partite, della famiglia. Mi ha detto che quando gioca con il freddo soffre molto. E ovviamente anche con la neve. Occorre abituarsi a com’è il freddo lì. Questo può essere un motivo del perchè non stia rendendo al massimo”. Foto: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Intervistato da TNT Sports, Luis, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato del momento non semplice dial, che non sta incidendo come si aspettava. Queste le sue parole: “Parliamo ogni giorno io e. Abbiamo un rapporto speciale. Cerchiamodi evitare le aspettative perché siamo giocatori e sappiamo come dobbiamo comportarci in quei momenti, parliamo delle partite, della famiglia. Mi ha detto che quando gioca con ilsoffre molto. E ovviamente anche con la neve. Occorre abituarsi a com’è illì. Questo puòundel perchè non stia rendendo al massimo”. Foto: Twitter Atletico L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

