«Sciopero generale», finalmente Cgil e Uil sfidano il governo (Di martedì 7 dicembre 2021) Sciopero generale di otto ore giovedì 16 dicembre con manifestazione nazionale a Roma e in altre quattro città. Cgil e Uil hanno deciso la massima forma di mobilitazione per protestare contro una legge di bilancio che taglia le tasse più ai ricchi che a lavoratori e pensionati. Dopo il Direttivo della Cgil di venerdì che aveva all'unanimità proposto lo Sciopero, ieri sera anche l'Esecutivo della Uil ha espresso la stessa posizione con le due confederazioni che hanno già deciso insieme … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

direzioneprc : BENVENUTO SCIOPERO GENERALE, SCELTA GIUSTA E NECESSARIA Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per il gio… - fanpage : Il 16 dicembre sciopero generale di 8 ore contro la manovra Draghi: lo strappo dei sindacati - Corriere : I sindacati contro la manovra: sciopero generale il 16 dicembre - GaetanoBellino : RT @janavel7: 'Manovra, Cgil e Uil proclamano sciopero generale il 16 dicembre'. Se ne sentiva la necessità? E soprattutto l'utilità? Boh.… - memorableelisa : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: sbagliato ricorrere allo sciopero generale e radicalizzare il conflitto in un momento tanto delicato per i… -