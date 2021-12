Sandro Abate | ufficiale l’arrivo Alejandro Yepes Balsalobre detto Alex

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’AsdFive Soccer comunica di aver acquisito per la stagione in corso il diritto alle prestazioni sportive di, ruolo pivot, spagnolo. E’ nato il 12 marzo del 1989 a Cieza (Murcia), ha indossato la maglia del Ciudad Murcia (2009-2011) prima del passaggio a El Pozo, club con cui ha conquistato una Liga, 4 Supercoppe di Spagna, 2 Coppe del Rey e 4 Coppe del Presidente.nel 2012 è stato premiato come giocatore rivelazione del campionato spagnolo mentre nel 2013 è stato eletto “miglior pivot” della stagione. Ha vinto il campionato europeo con la Spagna nel 2016, è stato argento ai campionati europei disputati in Slovenia nel 2018.arriva dal Napoli ...