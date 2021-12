Prima alla Scala e proteste: oltre 50 di contestazioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dal '68 fino ai giorni nostri: la Prima alla Scala è sempre stata teatro anche di proteste, alle volte violente. Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dal '68 fino ai giorni nostri: laè sempre stata teatro anche di, alle volte violente.

Advertising

Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? SORPASSO alla MILANESE Le notizie ?? - borghi_claudio : @_PistisSophia @v3rd3acqua Non posso parlare per altri che per me: di vaccinazione covid per bambini ne ho parlato… - lauraboldrini : Gravissimo quanto accaduto alla giornalista #GretaBeccaglia, a cui va la mia vicinanza. Prima le molestie, poi l’… - piaghe : RT @byoblu: Mentre in Italia @Aifa_ufficiale dà il via libera alla vaccinazione dei minori, in #Vietnam dopo la prima dose #Pfizer oltre 12… - alepontecorvo : @M91P1 Non voglio dire niente per carità però io “ci” conosco, la prima mi freghi, la seconda arranco, alla terza p… -