Omicron, i dati dal Sudafrica sulla nuova variante (Di martedì 7 dicembre 2021) A circa due settimane dall’individuazione della variante Omicron, dagli ospedali del Sudafrica inizia a emergere il profilo del nuovo ceppo virale. Si tratta ancora di informazioni parziali, raccolte all’avvio di una nuova ondata, quando la maggior parte delle persone infettate è all’inizio della malattia e non se ne conosce l’evoluzione. Tuttavia, non sono più le congetture avanzate dagli esperti nei primi giorni, ma le prime conclusioni preliminari basate su dati reali. LA DOMANDA PRINCIPALE che si pongono gli scienziati riguarda … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 7 dicembre 2021) A circa due settimane dall’individuazione della, dagli ospedali delinizia a emergere il profilo del nuovo ceppo virale. Si tratta ancora di informazioni parziali, raccolte all’avvio di unaondata, quando la maggior parte delle persone infettate è all’inizio della malattia e non se ne conosce l’evoluzione. Tuttavia, non sono più le congetture avanzate dagli esperti nei primi giorni, ma le prime conclusioni preliminari basate sureali. LA DOMANDA PRINCIPALE che si pongono gli scienziati riguarda … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

lofioramonti : 'Perché si chiude il Sudafrica, ma non il Belgio o Israele, dove circola #Omicron? Perché si punisce chi fa ricerca… - sole24ore : ?? #Coronavirus oggi. #Fauci: «I primi dati su #Omicron sono incoraggianti» ?? Tutti gli aggiornamenti in diretta da… - MediasetTgcom24 : Covid, Fauci: dati Omicron incoraggianti, meno grave del previsto #omicron - Ettore16132251 : @valy_s @539th @erlichya @IdoIrani @Antipeppe No ma non mi riferivo alle considerazioni personali, è epidemiologia… - PoliticaNewsNow : Omicron, presidente della Società italiana di virologia: “Se i dati iniziali fossero confermati si tratterebbe di u… -