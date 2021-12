Manovra 2022 | fonti governo | “Sciopero ora incomprensibile”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La“è molto espansiva” e “accompagna fuori dall’emergenza economica famiglie, lavoratori e pensionati. I numeri e i dati parlano da soli, in questo momento lonon è comprensibile”. Lo diconodi, commentando logenerale proclamato da Cgil e Uil per il prossimo 16 dicembre.di Palazzo Chigi fanno inoltre notare che nel prossimi giorni continuerà il confronto con i sindacati e si lavorerà anche nell’ottica di scongiurare loproclamato dalle due sigle sindacali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Forza Italia ha presentato degli emendamenti alla manovra che includono la richiesta di destinare 3 miliardi di euro per ampliare il taglio dell'Irap.