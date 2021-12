Malagò | “Ai Giochi Invernali potremmo vincere più medaglie | rispetto al 2018?

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “C’era questa strana atmosfera allo stadio. Le delegazioni avevano portato il più possibile gli atleti a vedere le gare e i tifosi erano i compagni di Marcell. Erano tutti dietro la curva dove c’era la gara di Tamberi. Io stavo nella tribuna dei membri del Cio e mi sono messo esattamente alla partenza. Sapete quando uno le cose se le sente? Già alla falsa partenza della finale si capiva che i pianeti si stavano allineando. Quando me ne vado da questo mondo posso dire ‘io c’ero, io l’ho vista’”, lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, sull’oro di Jacobs nei 100 metri a Tokyo 2020 alla presentazione del Photoansa 2021 in corso al Maxxi di Roma. Dopo le 40vinte a Tokyo 2020 dice: “Sarà durissima fare meglio, ma a Parigi faremo comunque bene. Dico invece chealle 10vinte in Corea, ...