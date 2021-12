L’Empoli ancora di rimonta: 3-1. E Gotti torna nei guai (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il primo posticipo della 16a giornata ha visto affrontarsi Empoli ed Udinese al Castellani. Avanti i bianconeri con Deulofeu al 22?, nella ripresa il ribaltone dei toscani con Stojanovic al 49?, Bajrami al 59? e Pinamonti che chiude i giochi al 78?. Nel finale chance di poker per la squadra di Andreazzoli, che sale a 23 punti con questo successo. Udinese a 16 e molto più vicino alla zona rossa: Gotti torna nei guai, era già stato messo in discussione dopo il pareggio con il Genoa e con due punti nelle ultime tre gare di certo non ha cambiato marcia. Foto: Twitter Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il primo posticipo della 16a giornata ha visto affrontarsi Empoli ed Udinese al Castellani. Avanti i bianconeri con Deulofeu al 22?, nella ripresa il ribaltone dei toscani con Stojanovic al 49?, Bajrami al 59? e Pinamonti che chiude i giochi al 78?. Nel finale chance di poker per la squadra di Andreazzoli, che sale a 23 punti con questo successo. Udinese a 16 e molto più vicino alla zona rossa:nei, era già stato messo in discussione dopo il pareggio con il Genoa e con due punti nelle ultime tre gare di certo non ha cambiato marcia. Foto: Twitter Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

