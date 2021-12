La chiamano Democrazia | ma questa è la nave dei folli

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Dunque, vediamo se abbiamo capito bene. Tempo di terza dose, che protegge “da 10 anni a 3 mesi”. La nuova campagna immunitaria stenta un po’, nella perplessità generale perché sempre più emerge che i vax saranno pure utili, ma non coprono, non immunizzano, e per lo più sono soggetti a scadenza e ravvicinata scadenza. Out of the blue, emerge dal remoto Sudafrica una variante terribilissima, con seicentoquarantacinque sfumature di Covid: panico generale, anzi globale, ma soprattutto in Italia, Paese del melodramma. Il paziente zero, che non manca mai ed è anzi atteso come Babbo Natale i bambini, racconta due cose: una, manco se n’è accorto tanto i sintomi sono blandi, due, si era già sparato due dosi di antivirus. Il bluff della Omicron si scopre subito, la presidente dei medici di Pretoria, Angelique Coetzee, dice, in soldoni, che è robetta leggera, non esagerate italiani, all’ospedale ...