Istat: calano le vendite on line, aumentano quelle al dettaglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Battuta d'arresto per la prima volta dal 2016 per le vendite online. Secondo quanto sottolinea l'Istat nelle rilevazioni del commercio al dettaglio, a ottobre, tra le forme distributive c'è stato un ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Battuta d'arresto per la prima volta dal 2016 per leon. Secondo quanto sottoa l'nelle rilevazioni del commercio al, a ottobre, tra le forme distributive c'è stato un ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Commercio, Istat: calano le vendite online per la prima volta dal 2016 #istat - MediasetTgcom24 : Commercio, Istat: calano le vendite online per la prima volta dal 2016 #istat - RaiNews : Crescita moderata per le vendite al dettaglio - andreastoolbox : Commercio, Istat: calano le vendite online, per la prima volta dal 2016 - Rai News - maggiorano : Coronavirus oggi. Austria, obbligo vaccinale: 600 euro di multa a trimestre per no vax - Commercio: Istat, calano v… -