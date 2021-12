Il debutto di Zemmour

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Pubblichiamo ampi stralci del discorso tenuto da Erical meeting di Villepinte di domenica 5 dicembre. Buongiorno a tutti, buongiorno amici miei… Grazie per la vostra accoglienza! È incredibile… che atmosfera! Che piacere essere qui dinanzi a voi, a Villepinte (…). Siete quasi quindicimila oggi. Quindicimila francesi che hanno sfidato il politicamente corretto, le minacce dell’estrema sinistra e l’odio dei media, quindicimila francesi che non abbassano lo sguardo e sono determinati a cambiare il corso della storia! (…). La posta in gioco è immensa. Se vincerò queste elezioni, non sarà un’altra alternanza, ma l’inizio della riconquista (…). Il nostro paese ha sofferto tanto ed è stato altrettanto dimenticato dai dirigenti che si sono susseguiti al governo, in tutti i campi bisognerà riparare gli innumerevoli errori che sono stati commessi negli ultimi ...