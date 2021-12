FOTO: Anthony Bowens lancia un bel messaggio a favore della comunità LGBTQ+ (Di lunedì 6 dicembre 2021) Anthony Bowens, wrestler sotto contratto con la AEW e membro dei The Acclaimed, ha recentemente postato sul suo profilo Twitter un messaggio tanto bello quanto forte e positivo. Il wrestler infatti pare si trovasse davanti a una manifestazione intollerante contro gli omosessuali, ma ha deciso di rispondere all’odio con l’amore. Infatti, nella FOTO si può vedere il wrestler baciare il suo ragazzo, Michael Pavano. Un gesto significativo Nella descrizione, il wrestler ha scritto: “#Reagiamo all’odio” e ha taggato il suo ragazzo e svariate associazioni che si occupano dei diritti degli omosessuali. Bowens infatti è schierato fortemente a favore dei diritti della comunità LGBTQ+ e ha spesso parlato della ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 dicembre 2021), wrestler sotto contratto con la AEW e membro dei The Acclaimed, ha recentemente postato sul suo profilo Twitter untanto bello quanto forte e positivo. Il wrestler infatti pare si trovasse davanti a una manifestazione intollerante contro gli omosessuali, ma ha deciso di rispondere all’odio con l’amore. Infatti, nellasi può vedere il wrestler baciare il suo ragazzo, Michael Pavano. Un gesto significativo Nella descrizione, il wrestler ha scritto: “#Reagiamo all’odio” e ha taggato il suo ragazzo e svariate associazioni che si occupano dei diritti degli omosessuali.infatti è schierato fortemente adei dirittie ha spesso parlato...

